Конкурсное производство «Авиакомпании Центр-Юг» продлено

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего и продлил конкурсное производство в отношении местного ООО «Авиакомпания Центр-Юг» до 16 марта 2020 года. Как следует из картотеки арбитража, суд посчитал невозможным завершение производства, так как конкурсная масса юрлица до сих пор окончательно не сформирована, ведется работа по взысканию дебиторской задолженности. Кроме того, на рассмотрении суда находятся заявления конкурсного управляющего о взыскании убытков с бывшего руководителя должника, заявление кредитора о привлечении руководителя филиала должника к субсидиарной ответственности, также не рассмотрено по существу требование налогового органа о включении в реестр кредиторов. Расчеты с ними не произведены. Напомним, банкротство последней региональной авиакомпании в Черноземье было инициировано ЗАО «Авиационная компания Руслайн”» из-за долга в 25,5 млн руб. ООО «Авиакомпания Центр-Юг» было признано банкротом в августе 2016 года.

О смене собственника воронежского аэропорта читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Ирина Лобанова