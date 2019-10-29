«Газпром»: от жителей Белореченского района заявок на пуск газа не поступало

Компания «Газпром газораспределение Краснодар» отреагировала на заявление жителей поселка Родники Белореченского района, которые сообщили, что в их населенном пункте местные власти месяц назад торжественно открыли газопровод, но ресурсоснабжающая организация до сих пор не пустила газ в дома. В этой связи депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб подала заявление в краевую прокуратуру, сообщал “Ъ-Кубань”.

По информации газовиков, пуск газа в газопровод высокого и низкого давления в поселке Родники действительно был осуществлен 8 октября этого года. В настоящее время от местных жителей подано 63 заявки о технологическом присоединении объектов капитального строительства к указанному газопроводу. Однако заявлений на пуск газа по данным договорам на настоящий момент не поступало.

В компании уточняют, что пунктом 3 указанных договоров предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по подключению объекта капитального строительства и пуску газа составляет девять месяцев со дня заключения договора. «В указанный срок филиал № 9 АО “Газпром газораспределение Краснодар” выполнит свои договорные обязательства», - говорится в официальном сообщении.

Дмитрий Михеенко