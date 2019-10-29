ЦУМ откроет премиальные центры выдачи заказов в Краснодаре и Сочи

До конца 2019 года ЦУМ намерен открыть в Сочи и Краснодаре первые региональные премиальные пункты выдачи заказов. Они будут выполнены в виде комнат, где можно будет примерить вещи и получить консультацию, сообщили РБК в пресс-службе ЦУМа. От заказа можно будет отказаться.

Пункт выдачи в Краснодаре будет находиться в одном из жилых комплексов на площади 121 кв. м. В Сочи центр расположится в отеле Hayatt Regency Sochi на площади 75 кв. м.

В группе компаний Mercury, которая управляет ЦУМом в Москве, рассчитывают с помощью пунктов выдачи заказов удовлетворить «растущий спрос со стороны потребителей из других регионов». Сейчас изучаются другие города, в которых можно открыть центры.

О планах ЦУМа открывать магазины детской одежды — в материале “Ъ” «ЦУМ уменьшает размеры».