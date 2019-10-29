В ФРП Удмуртии поступили дополнительные 121 млн рублей для выдачи льготных займов

В Удмуртский фонд развития предпринимательства поступили дополнительные 121 млн руб. в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Средства направят на выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Один из механизмов повышения предпринимательской активности — доступ бизнеса к дешевым деньгам. Кредитный портфель фонда составляет 1 млрд рублей, ежегодно порядка 450 предпринимателей пользуются поддержкой микрокредитной организации. Недавно наблюдательный совет принял решение о беспрецедентном снижении ставок по залоговым микрозаймам. Сейчас ставка по залоговым микрозаймам для действующих предпринимателей составляет от 3 до 8% годовых. Для начинающих предпринимателей ставка от 3 до 6%»,— отметил первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин.

Напомним, что в июне 2019 года Удмуртский фонд развития предпринимательства получил 71 млн руб. из федерального бюджета. Средства направили на выдачу льготных займов резидентам моногородов.