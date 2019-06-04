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Удмуртский фонд развития предпринимательства получит из федерального бюджета 71 млн рублей

Удмуртский фонд развития предпринимательства получил 71 млн руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Субсидию выделили в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Средства направят на выдачу льготных займов резидентам моногородов

«Расширение доступа малого и среднего бизнеса к льготному финансированию обеспечит снижение кредитной нагрузки. Денежные средства будут выделяться на конкурсной основе тем предприятиям, которые обязуются обеспечить наилучшие показатели роста численности и выручки»,— отметил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

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