Госсовет Удмуртии увеличил штрафы за нарушение закона о тишине

Госсовет Удмуртии внес изменения в региональный закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» на сессии 29 октября. Согласно поправкам, в республике увеличились штрафы за нарушение закона о тишине. Для граждан их размер составит от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Кроме того, парламент увеличил административные штрафы на самовольное размещение афиш, объявлений, вывесок, агитационных материалов и указателей, не повлекшее при этом нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований и требований технической эксплуатации. Штраф для физлиц составит от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб., для юрлиц — от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Были утверждены штрафы за нарушения при установке, содержании и очистке урн у входа в предприятия, торговли, общепита, бытового обслуживания населения, у киосков, павильонов, палаток, летних кафе и подъездов возле жилых домов и входов в нежилые помещения, на остановках общественного транспорта. Их размер для граждан составит от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 15 тыс. руб. до 18 тыс. руб.

Также в Удмуртии начнут штрафовать за складирование снега на детских площадках и невывоз складируемого снега после наступление весенне-летнего периода. Штраф для физлиц составит от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., должностных лиц — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Кроме того, в регионе станут штрафовать за мойку транспортных средств возле водоразборных колонок. Размер штрафов для граждан составит от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., должностных лиц — от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., юрлиц — от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Напомним, что за закон о тишине приняли в Удмуртии в сентябре 2019 года. Согласно закону, нарушение тишины и покоя граждан не допускается с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 23:00 до 09:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Кроме того, в документе предусмотрели создание тихого часа с 13:00 до 15:00 часов. Отметим, что он носит рекомендательный характер и не является жестким требованием.