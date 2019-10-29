Три уральских застройщика вошли в список надежных застройщиков Forbes

В список из 20 надежных застройщиков Forbes вошли три строительные компании, которые возводят жилье на Урале. Так, «Брусника» (принадлежит экс-депутату думы Тюмени Алексею Круковскому) заняла пятое место, построив за 2016-2018 годы 684,8 тыс. кв. м. Выручка за этот период составила 60,6 млрд руб.

Финский концерн ЮИТ, построивший на Урале девять объектов, находится на 12 строчке. За два года застройщик ввел в эксплуатацию 626,1 тыс. кв. м, выручка составила 58,6 млрд руб.

На следующей строчке расположилась ГК «Кортрос» с выручкой 53,3 млрд руб. С 2016 по 2018 год он построил 684,4 тыс. кв. м жилья. В Екатеринбурге в ГК «Кортрос» входит АО «РСГ-Академическое» — застройщик одноименного района в городе.

Ранее концерн ЮИТ и «Брусника» решил создать совместное предприятие АО «Ливин Сервиcиз Раша Ою». Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. Как следовало из решения регулятора, в уставной капитал были внесены доли дочерних структур обеих сторон. Предприятие «Ливин Сервиcиз Раша Ою» — структура финского строительного концерта YIT, на ее балансе находится восемь различных структур. Юрлицо ООО «Брусника. Строительство и Девелопмент» выступает учредителем 13 компаний группы «Брусника». Аналитики оценивали стоимость совместного бизнеса в 10 млрд руб. и прогнозировали, что объединенная компания будет устойчива к рискам при переходе застройщиков на проектное финансирование.