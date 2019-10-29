Секреты трехмерного бизнеса в Башкирии

Компания UNI — единственный в республике Башкортостан производитель 3D-принтеров. Начав десять лет назад с ремонта и обслуживания оргтехники, сегодня они вынашивают идею создания промышленных комплексов. О своем опыте и сегодняшнем ассортименте рассказал руководитель компании Наиль Гимадеев.

— Как возникла идея производства 3D-принтеров?

— Изначально мы рассматривали 3D-печать только как расширение сферы деятельности нашего бизнеса. Но, изучая технологию, мы поняли, что это очень интересная, современная, перспективная и самодостаточная ниша. В 2017 году был разработан 3D-принтер UNI, отвечающий нашим потребностям по 3D печати. А так же КИТ-набор для самостоятельной сборки 3D-принтера UNI, который стал интересен многим людям: профессионалам в 3D-печати, разработчикам 3D моделей, разного рода мейкерам и обычным пользователям. Стали поступать запросы на покупку нашего 3D-принтера UNI и КИТ-наборов. Таким образом, желание печатать объемные модели вылилось в производство 3D-принтеров.

— В чем заключается ваше конкурентное преимущество?

— Мы производим устройства, сочетающие в себе эстетическую красоту, широкую функциональность, удобство, простоту пользования и надежность. По техническим характеристикам и функционалу 3D-принтеры UNI превосходят наших конкурентов в соотношении цена/качество. Кроме того, чтобы наши устройства были более доступны, мы производим так называемые КИТ-наборы. Фактически, человек может купить базу, то есть основу нашего 3D-принтера, и собрать себе такой же. Плюс такого приобретения в том, что по ходу сборки пользователь учится, и полностью понимает технологию 3D печати, а так же устройство техники. И это лучший способ обучить работе на 3D-принтерах.

— С какими трудностями приходится сталкиваться бизнесменам этой сферы?

— Трудности обычно те же, что и у других — это нехватка финансов, сложности с внедрением продукции и поиском поставщиков качественных комплектующих. К сожалению, в нашей республике никто нам не подошел, мы работаем с производителями из других регионов России.

— Планируете ли расширять линейку выпускаемого оборудования?

— Начинали мы с универсальных 3D-принтеров UNI — средних по области печати, скорости и габаритам. Сейчас выпускаем еще одну — новую модель — UNI MINI, которая отличается более высоким качеством изготовления основных узлов путем высокоточного фрезерования. У нее меньшая область печати, хотя и достаточная для большинства пользователей, но большая скорость и точность, а так же малые габариты — 30*30*38 см. Кроме того, мы ведем разработку модели, которую планируем запустить ближе к Новому году, рассчитанную на профессионалов. Есть и более долгосрочная перспектива — по производству промышленных комплексов. Пока это секрет, не будем раскрывать все нюансы.

В последнее время поддержку нам оказывает центр «Мой бизнес», который предоставляет информационные услуги, консультирует по госпрограммам, налогообложению, кредитованию и другим вопросам. Надеюсь, нам удастся и дальше успешно развивать единственное пока в Башкирии производство 3D-принтеров, чтобы они были востребованы не только по всей России, но и за ее пределами.