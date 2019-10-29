Группа ГАЗ начнет собирать автомобили во Вьетнаме

Российская группа ГАЗ Олега Дерипаски начнет сборку автомобилей во Вьетнаме, сообщил председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Максим Акимов ТАСС. Он отметил, что первые машинокомплекты для сборки уже почти доставлены во Вьетнам.

«Вопрос сотрудничества в промышленности, в том числе по сборке изделий автопрома из машинокомплектов здесь, во Вьетнаме. Большинство вопросов урегулировано с вьетнамской стороной»,— сказал господин Акимов. По его словам, более 300 машинокомплектов ГАЗа «уже плывут морем».

Вице-премьер добавил, что речь идет о реализации протокола по поддержке автомобильного производства на территории Вьетнама. «Речь о поставке 380 машинокомплектов — их до конца года планируется поставить во Вьетнам, 170 уже плывут в данный момент, это микроавтобусы “Ситилайн” на базе “Газели”»,— объяснил он.

На прошлой неделе Минпромторг по поручению президента предложил увеличить поддержку группы ГАЗ, в отношении которой действуют санкции США. Компании могут выделить из бюджета 8,6 млрд руб. до 2021 года на субсидирование процентных ставок по кредитам, из них 3,3 млрд руб.— в 2019 году. Весной ГАЗ просил у правительства поддержки в размере 9,5 млрд руб., намереваясь направить эти средства на выплату процентов по кредитам на 66,6 млрд руб. из-за невозможности обслуживать их в условиях санкций. Группа ГАЗ уже получила поддержку в виде госзакупок, о которой также просила правительство.

Подробнее — в материале “Ъ” «ГАЗу добавят помощи из бюджета».