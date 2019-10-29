Forbes составил топ-20 российских застройщиков

Журнал Forbes впервые дал оценку надежности российских застройщиков. Издание опубликовало список из 20 компаний, выручка от продаж которых за 2016–2018 годы превысила 50 млрд руб.

Рассматривалось 100 крупнейших компаний по объему ввода жилья за 2016–2018 годы из Единого реестра застройщиков. На основании данных Росреестра и прайс-листов застройщиков издание составило выборку крупнейших девелоперов по выручке. Итоговое ранжирование учитывает выручку от реализации недвижимости за три года, рост выручки, прозрачность, иски, задержку ввода, чистый долг и совокупный ввод в эксплуатацию квадратных метров.

В топ-20 вошли:

группа компаний ПИК. Выручка 478,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 4 730 000 кв. м. Президент Сергей Гордеев; Etalon Group. Выручка 199,1 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 1 134 181 кв. м. Гендиректор Геннадий Щербина; группа ЛСР. Выручка 305,1 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 2 976 000 кв. м. Гендиректор Андрей Молчанов; Setl Group. Выручка 244,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 3 463 471 кв. м. Гендиректор Ян Изак; «Брусника». Выручка 60,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 684 773 кв. м. Гендиректор Алексей Круковский; группа компаний «Самолет». Выручка 109,5 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 1 156 500 кв. м. Гендиректор Игорь Евтушевский; группа компаний ФСК. Выручка 121,3 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 2 862 622 кв. м. Президент Владимир Воронин; группа компаний «Гранель». Выручка 156 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 480 258 кв. м. Гендиректор Ильшат Нигматуллин; группа компаний «Пионер». Выручка 71,8 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 522 454 кв. м. Гендиректор Леонид Максимов; «Инград». Выручка 73,4 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 729 000 кв. м. Президент Павел Поселенов; Инвестиционная группа «Абсолют». Выручка 81,2 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 1 253 200 кв. м. Гендиректор Андрей Косолапов; концерн ЮИТ. Выручка 58,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 626 077 кв. м. Гендиректор Кари Каунискангас; группа компаний «Кортрос». Выручка 53,3 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 684 400 кв. м. Гендиректор Станислав Киселев; группа компаний МИЦ. Выручка 62,4 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 851 400 кв. м. Гендиректор Даромир Обуханич; «Галс-Девелопмент». Выручка 114,8 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 562 250 кв. м. Гендиректор Виктор Адамов; MR Group. Выручка 65,9 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 1 086 661 кв. м. Гендиректор Роман Тимохин; «Донстрой». Выручка 153,2 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 628 354 кв. м. Гендиректор Алена Дерябина; «Интеко». Выручка 64,1 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 852 046 кв. м. Президент Александр Николаев; «А101 Девелопмент». Выручка 80,4 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 306 942 кв. м. Гендиректор Игнатий Данилиди; Capital Group. Выручка 50,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 381 377 кв. м. Гендиректор Валентина Становова.

Напомним, девелоперы продолжают повышать цены, прежде всего в проектах, продающихся через эскроу-счета. Заметнее тренд прослеживается в регионах.

О том, почему девелоперы стали продавать квартиры дороже, читайте в публикации “Ъ”.