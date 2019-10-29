«Ритейл центру», связанному с бизнесом братьев Насоленко, добавили 1,8 млрд рублей долгов

Связанная с «Татнефтью» компания РНГО стала основным кредитором в деле о банкротстве новосибирского ООО «Ритейл центр». Как следует из данных арбитражного суда Новосибирской области, в реестр требований компании включены требования РНГО на 1,8 млрд руб.

Также из реестра по требованию РНГО и «Сладуница и К» судом апелляционной инстанции исключены требования ООО «Коллекторское агентство «Брокер-консалт» на сумму около 1,1 млрд руб. Компании смогли доказать аффилированность коллекторского агентства с владельцами группы НТС, в которую входит «Ритейл центр», ООО «Капитал», ООО «Новые торговые сети», ООО «Русский купец», ООО «Торговая сеть Сибирь», ООО «Сибвентдеталь» и ООО «Приоритет», следует из данных суда. В частности, в материалах дела указано, что лица, входящие в ГК НТС, через ООО «Коллекторское агентство «Брокер-консалт» приобрели права требования независимых кредиторов (АКБ «Ак Барс», МДМ банк, АКБ НРбанк и Райффайзенбанк) к компаниям своей же группы.

Как ранее писал “Ъ”, головной структурой группы НТС была одноименная компания АО «Новые торговые сети» (НТС), обанкроченная в 2017 году по иску «Брокер-консалт» из-за долга 229 млн руб. Предприниматели Виталий Насоленко вместе с братом Евгением Насоленко и Александром Слободчиковым до 2015 года были соучредителями НТС. «Ритейл-центр» был признан банкротом в июне 2019 года. На тот момент в реестр были включены требования 34 кредиторов на сумму 65,9 млн руб. В октябре этого года суд ввел процедуру реализации имущества в отношении Евгения и Виталия Насоленко.

В этом году РНГО также подал на банкротство «Новониколаевского подворья», главой которой является Евгений Насоленко, из-за долга 3,1 млрд руб., а также подал иск к ООО «Русская национальная кухня», совладельцем которой является Евгений Насоленко, о взыскании 6,1 млрд руб. долгов задолженности по кредитным договорам. Московское ООО РНГО принадлежит АО ЛК ТЭК, связанное с ПАО «Татнефть».

О том, как развивалась ситуация с банкротством братьев Насоленко, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство по-братски»

Оксана Павлова