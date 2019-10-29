Арест руководства артели «Сисим» в Красноярском крае признан законным

Красноярский краевой суд оставил в силе решение Железнодорожного райсуда о заключении под стражу трех сотрудников золотодобывающей артели «Сисим», обвиняемых в гибели 17 рабочих при прорыве дамб. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, жалобы защиты директора артели Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова оставлены без удовлетворения. Они останутся в СИЗО до 18 декабря.

В ночь на 19 октября мощный поток воды разрушил одну за другой пять насыпных дамб на реке Сейба в Красноярском крае. Водой и селевым потоком были смыты вагончики-времянки, в которых отдыхали старатели. Погибли 17 работников прииска, десятки получили травмы и увечья. Трое золотодобытчиков числятся пропавшими без вести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По версии правоохранителей, насыпные дамбы, используемые старателями, были возведены без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Согласно заключению Ростехнадзора, которое приобщено к делу, «разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей».

Следователи задержали директор артели Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александровка и начальника участка Андрея Еганова. Вину признал только начальник участка Андрей Еганов. «Допрошенный в качестве подозреваемого начальник участка полностью признал вину, раскаялся в содеянном и выразил желание заключить досудебное соглашение со следствием, директор и горный мастер золотодобывающей артели вину в инкриминируемом преступлении не признают»,— сообщили в управлении СКР.

О том, как прорыв воды унес жизни старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Константин Воронов