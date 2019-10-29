Двигателестроителям добавили тяги

В минувшую пятницу генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин совершил рабочий визит в Пермский край. Вместе с губернатором Максимом Решетниковым, гендиректором АО «НПО «Энергомаш» Игорем Арбузовым и исполнительным директором ПАО «Протон-ПМ» Дмитрием Щенятским он принял участие в торжественной церемонии открытия нового корпуса заготовительного производства. Гендиректор «Роскосмоса» и губернатор осмотрели также новый объект строительства – корпус механосборочного и гальванического производств, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2021 год.

Масштабная модернизация предприятия – часть подготовки производства к серийному изготовлению нового двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара». Сумма инвестиций в создание заготовительного производства составила 2,1 млрд руб., включая деньги из федерального бюджета и собственные средства предприятия. Проект реализовывался в 2014–2019 годах. В новом корпусе площадью более 10 тыс. кв. м организован замкнутый цикл заготовительного производства с использованием в том числе цифровых технологий. Созданы участок раскроя и покраски, универсальная автоматизированная линия термической обработки. Введено в эксплуатацию высокопроизводительное оборудование: установка лазерной резки и установка гидроабразивной резки. Организована работа современного лабораторного комплекса для проведения входного контроля: механических испытаний, исследования макро- и микроструктуры материалов, их состава методами спектрального анализа и аналитической химии. Все это позволит снизить трудоемкость изготовления двигателя. Общий объем инвестиций в подготовку предприятия к серийному производству РД-191 – 13 млрд руб.

Стоит отметить, что решение о серийном производстве РД-191 именно на пермском предприятии было озвучено в августе этого года. Сейчас досерийным производством двигателя занимается предприятие-разработчик – подмосковное НПО «Энергомаш», возглавляющее интегрированную структуру ракетного двигателестроения.

На церемонии открытия Дмитрий Рогозин рассказал, почему РД-191 будет запущен в серию именно на пермском предприятии. «Здесь есть достаточные компетенции, сильный научный и образовательный потенциал, в целом есть авиационное двигателестроение, и здесь есть возможность взаимного перетока кадров. Поэтому решили развернуть именно здесь производство, которое будет, как «шлейф», вытягивать социальную сферу», – отметил глава «Роскосмоса». По словам исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского, реализация инвестпроектов по реконструкции и техническому перевооружению предприятия позволит значительно снизить стоимость серийного РД-191, цикл производства изделия сократится на 30%, а среднее расстояние движения детали – с 40 км до 900 м.

После модернизации загородная площадка ПАО «Протон-ПМ» станет мощнейшим производством ракетных двигателей в стране. По словам Игоря Арбузова, у интегрированной структуры, в которую сегодня входит и пермское предприятие, появится возможность создавать двигатели с необходимыми ценовыми параметрами и, соответственно, обеспечить конкурентоспособность не столько самого двигателя, сколько ракеты-носителя, а также оптимальную стоимость запуска полезной нагрузки.

К 2023 году пермские двигателестроители должны обеспечить возможность производства до сорока двигателей РД-191 в год. Но в итоге Дмитрий Рогозин сказал, что пермяки смогут производить и до пятидесяти изделий. «Это колоссальный объем, – уточнил глава госкорпорации. – Этому центру ракетного двигателестроения нет равных по объемам производства и по сложности решения задач, применению самых современных технологий: аддитивных, информационных, металловедческих. И мы рассчитываем, что предприятие, даже после того как будет организовано к 2023 году массовое производство РД-191, все равно сохранит огромный ресурс, резерв для дополнительной загрузки».

Организация серийного производства РД-191 на площадке в Новых Лядах – ключевой проект для развития кластера ракетного двигателестроения «Новый Звездный». Для его реализации ГК «Роскосмос» и правительство Пермского края заключили специнвестконтракт. По его условиям пермское предприятие получило налоговые льготы. Кроме того, проекту присвоен статус приоритетного, что облегчило процесс получения земли под строительство новых корпусов. Создание кластера предполагает не только организацию современного производства, но и комплексное развитие микрорайона Новые Ляды, включая образование, обеспечение транспортной доступности и жилищное строительство.

По словам губернатора Максима Решетникова, чтобы проект и дальше развивался, важно работать в целом над улучшением качества жизни людей в территории. Именно для этого и был задуман кластер «Технополис «Новый Звездный». «Залог развития – это компетентные, мотивированные, неравнодушные люди, – отметил глава региона. – Нам нужно сделать все, чтобы здесь нашим гражданам было комфортно и работать, и жить. Господин Решетников отметил, что краевые и городские власти выполняют все обязательства по реализации этого проекта. Так, в прошлом году в Новых Лядах был закончен капитальный ремонт основной дороги, ведущей в микрорайон. К 2022 году будет построено новое здание школы, которое уже проектируется. «Совместно с госкорпорацией мы занимаемся развитием жилищной инфраструктуры. Над всем этим мы будем работать, но главное – это, конечно, вложения в образование, в подготовку кадров, потому что реализация таких проектов без молодежи, без нового видения невозможна», – заключил губернатор.