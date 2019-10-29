Мария Бутина вернулась в Барнаул

Освобожденная из американской тюрьмы активистка Мария Бутина вернулась домой в Барнаул, сообщает «РИА новости» со ссылкой на слова отца девушки. В минувшую пятницу ее депортировали в Россию, она прилетела в московский аэропорт Шереметьево в субботу, где ее встретил отец. «Мы счастливы, что дома, очень устали от такого внимания»— сказал отец девушки. К своему приезду Мария Бутина попросила маму приготовить пять куриц и купить бананов.

Чем известна Мария Бутина Читать далее

Мария Бутина — создательница общественного движения «Право ни оружие» и бывшая помощница сенатора Александра Трошина. Ее задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В апреле 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября.

О ее возвращении — в публикации “Ъ” «Русские не сдаются»

Юлия Сасевич