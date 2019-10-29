Новосибирские активисты требуют отменить вечеринку на Хэллоуин

Активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить вечеринку в стиле Хэллоуин в ледовом дворце спорта «Сибирь». Об этом общественники сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Вечеринка пройдет 31 октября на ледовой арене в Новосибирске во время матча между хоккейный клубом «Сибирь» и московским ЦСКА. В этот день новосибирская команда будет праздновать с болельщиками свой 57-й день рождения. «Придумывайте костюмы, надевайте их и приходите в ЛДС "Сибирь". Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей»,— говорится в анонсе на сайте клуба «Сибирь».

«Такая культурная политика руководства ЛДС противоречит государственной культурной политике. Прошу разобраться в данной ситуации и сделать все возможное, чтобы не допустить проведения оккультной вечеринки не только в ЛДС, но и на всей территории области»,— говорится в обращении Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности. Общественники полагают, что Хэллоуин — «яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры, несущей антиценности сатанизма через массовые мероприятия».

Обращаясь к президенту, активисты ссылаются на федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также на указ главы государства о стратегии национальной безопасности России. Помимо президента, они направят письмо прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву и губернатору Андрею Травникову.

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей создан в октябре 2013 года. Один из членов организации — известный православный активист Юрий Задоя, который выступал за отмену концерта группы «Ленинград» в Новосибирске.

Юлия Сасевич