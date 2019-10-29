Россия считает, что нефтяные месторождения в Сирии должен контролировать Дамаск

Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Ранее глава Пентагона Марк Эспер сказал, что США будут защищать там нефтяные месторождения.

«Безусловно, они должны контролироваться сирийским правительством. Мы считаем, что это единственный выход»,— сказал господин Лаврентьев (цитата по «РИА Новости»).

О том, что американские военные намерены сохранить в Сирии контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор, говорил и председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли. ВС будут охранять нефтяные поля от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России).