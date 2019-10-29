ЦБ впервые раскрыл долевое распределение по валютам в торговле с Турцией

Банк России начал раскрывать валютную структуру двусторонней торговли с Турцией, до этого ЦБ раскрывал только долевое распределение по валютам в торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС. Первые данные опубликованы за второй квартал 2019 года и в ретроспективе за все периоды начиная с 2013 года, на них обратил внимание РБК.

В первом полугодии 2019 года Россия в основном экспортировала товары и услуги в Турцию за американские доллары — 83,1%;

11,7% российского экспорта в Турцию номинировано в рублях;

5% экспорта, по данным за первое полугодие, осуществлялось за евро и 0,2% — за другие валюты, включая турецкую лиру.

В импорте турецких товаров и услуг в Россию рубль занимает весомое место. Общий импорт товаров и услуг из Турции составил $5,1 млрд за первое полугодие текущего года.

Минфин России сообщал, что в 2018 году доля торговых расчетов между Россией и Турцией в рублях составила 21%, в долларах — 65% и в евро — около 13%, но без разбивки по экспорту и импорту.

Ранее Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах. Документ предполагает постепенный переход на использование рублей и лир во взаимной торговле, что должно снизить валютные риски контрагентов двух государств.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Длинный рубль потянуло к звонкой лире».