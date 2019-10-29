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Палата представителей США проголосует по процедуре импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США на этой неделе проголосует по поводу резолюции, которая опередит, как будут проходить слушания по процедуре импичмента Дональда Трампа. Голосование состоится в четверг, 31 октября, передает Reuters.

Так демократы планируют формализировать дальнейшее расследование, которое предваряет запуск процедуры. Голосование пройдет на фоне жалоб республиканцев из-за того, что расследование проводится тайно. О голосовании в письме объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Процедура импичмента президента США была инициирована из-за его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Выяснилось, что в ходе беседы господин Трамп попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сейчас противники президента США получили новые аргументы в пользу импичмента. Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Господин Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против Джо Байдена.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дипломат из Киева помог американскому импичменту».

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