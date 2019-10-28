Ferrari представила гоночное купе 488 Challenge Evo

Ferrari 488 Challenge Evo. Фото: Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo. Фото: Ferrari

Ferrari 488 Challenge Evo. Фото: Ferrari

От предшественника новинка отличается измененной аэродинамикой, которая обеспечивает на 50% более высокую прижимную силу (ее впервые можно настраивать на передней оси независимо от задней) по сравнению с Ferrari 488 Challenge.

Также для версии Evo перенастроены электронные системы, усилены тормоза и подготовлены специальные гоночные покрышки Pirelli. В салоне появились новый мультифункциональный руль и камера заднего вида, заимствованная у гоночного купе Ferrari 488 GTE.

Клиенты смогут купить либо Ferrari 488 Challenge Evo целиком, либо приобрести комплект деталей для доработки имеющихся Ferrari 488 Challenge, который был показан в 2016 году, до версии Evo.