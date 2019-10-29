Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9545 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5740. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5495. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4335. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3830. 8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2830. 9 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2705. 10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 2560. 12 (12). Фабио Фоньини (Италия) — 2370. 13 (14). Гаэль Монфис (Франция) — 2350. 14 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325. 15 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2205. 16 (17). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1910. 17 (16). Джон Иснер (США) — 1850. 18 (28). Алекс Де Минаур (Австралия) — 1695. 19 (18). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1681. 20 (20). Гвидо Пелья (Аргентина) — 1620... 22 (22). Андрей Рублев (Россия) — 1606.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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