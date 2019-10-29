29 октября, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Оценка влияния продовольственных контрсанкций в 2013–2018 годах

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2
Потери потребителей*, млрд руб. Выигрыш производителей, млрд руб. Выигрыш импортеров, млрд руб.
Говядина 4,8 2,2 2,6
Птица –15,9 –16 –0,1
Свинина –51,1 –52,3 –0,5
Мясные продукты 64 61,5 0,1
Рыба 128,6 167,9 –46,9
Молоко 62,3 54,5 2
Масло 60,1 35,8 11,2
Сыр 71,8 43,1 17,3
Сырные продукты 33,2 25,9 3,2
Кисломолочные продукты 41,3 36,3 0,5
Сгущеное молоко 19,4 11,5 5,3
Яблоки 23,5 6,5 14,7
Апельсины 3,4 0 3,3
Виноград 8,1 2,2 5,5
Помидоры –7,8 –5,6 –2,4
Итого 523,7 451,2 65,4

*потери со знаком «минус» = выигрыш.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя