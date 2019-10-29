Оценка влияния продовольственных контрсанкций в 2013–2018 годах

|
|
|Потери потребителей*, млрд руб.
|Выигрыш производителей, млрд руб.
|Выигрыш импортеров, млрд руб.
|Говядина
|4,8
|2,2
|2,6
|Птица
|–15,9
|–16
|–0,1
|Свинина
|–51,1
|–52,3
|–0,5
|Мясные продукты
|64
|61,5
|0,1
|Рыба
|128,6
|167,9
|–46,9
|Молоко
|62,3
|54,5
|2
|Масло
|60,1
|35,8
|11,2
|Сыр
|71,8
|43,1
|17,3
|Сырные продукты
|33,2
|25,9
|3,2
|Кисломолочные продукты
|41,3
|36,3
|0,5
|Сгущеное молоко
|19,4
|11,5
|5,3
|Яблоки
|23,5
|6,5
|14,7
|Апельсины
|3,4
|0
|3,3
|Виноград
|8,1
|2,2
|5,5
|Помидоры
|–7,8
|–5,6
|–2,4
|Итого
|523,7
|451,2
|65,4