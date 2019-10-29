Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, уже осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, может стать фигурантом нового уголовного дела. По версии следствия, в тот период, когда он возглавлял столицу Приморья, из бюджета города были похищены денежные средства, направляемые на нужды муниципального автотранспорта. Ранее УФАС по Приморью заявляло, что аффилированное с главой Владивостока ООО «Флагман-Авто» получило 54 млн руб. на ремонт автобусов. Представители Игоря Пушкарева пока не комментируют новое уголовное дело.

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии следствия, в период с 2010 по 2015 год должностное лицо администрации Владивостока из корыстной заинтересованности разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета города. В СКР не назвали имени чиновника, но отметили, что тот «организовал без проведения конкурентных процедур приобретение автобусов, впоследствии переданных муниципальному предприятию, право на ремонт которых было только у аффилированной ему организации». Всего, по данным следствия, за ремонт автобусов аффилированной компании было перечислено 54 млн руб. По мнению СКР, таким образом бюджету Владивостока был причинен материальный ущерб, при этом были нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с муниципального рынка транспортных услуг.

Представитель краевого управления СКР Аврора Римская уточнила “Ъ”, что дело «возбуждено по факту и обвиняемых в нем пока нет».

Источники “Ъ” между тем указывают, что новое уголовное дело о злоупотреблениях в мэрии Владивостока, вероятно, возбуждено на основании материалов регионального УФАС. Еще в 2015 году антимонопольная служба установила факт нарушения ст. 16 закона «О защите конкуренции» администрацией города Владивостока, муниципальным предприятием города Владивостока (МПВ) «Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта» (ВПОПАТ) №1 и ООО «Флагман-Авто» путем заключения соглашения, которое привело к ограничению конкуренции. Как говорилось в сообщении УФАС, мэрией Владивостока, вопреки антимонопольному законодательству, заключались договоры на выполнение регулярных пассажирских перевозок с МПВ ВПОПАТ №1 без проведения конкурсных процедур, автобусы приобретались за счет средств городского бюджета, а муниципальные гарантии для приобретения автобусов и субсидии на возмещение части затрат выдавались исключительно муниципальным предприятиям. Всего администрация Владивостока предоставила МПВ ВПОПАТ №1 и муниципальному предприятию «Владивостоксое пассажирское автотранспортное предприятие» (МП ВПАТП) №3 более 500 млн руб. «Немаловажная роль в рассматриваемом деле отведена ООО "Флагман-Авто" (аффилированное с главой города Владивостока предприятие.— “Ъ”), которое, став официальным и единственным в Приморском крае дилером автоконцерна MAN, получило экономическую выгоду, используя административный ресурс администрации города Владивостока»,— подчеркивали в УФАС. В материалах дела приводятся данные о том, что ООО «Флагман-Авто» было зарегистрировано менее чем за месяц до проведения мэрией конкурса на поставку первых автобусов MAN во Владивосток (всего поставлено 50 автобусов MAN А78 Lion`s City LE). По данным УФАС, 11 марта 2011 года владельцем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Флагман-Авто» становится ООО «Парк-Актив», а 21 апреля того же года ООО «Флагман-Авто» получает сертификат официального дилера MAN по продаже новой и подержанной техники, а также ее гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта. Между тем, отметили в УФАС, среди учредителей компании «Парк-Актив» в тот период были мать и брат главы города. По данным антимонопольной службы, в 2011–2014 годах ООО «Флагман-Авто» оказало для МПВ ВПОПАТ №1 услуг на 54,8 млн руб.

В свою очередь, адвокат Игоря Пушкарева Александр Высоцкий не ответил на запрос “Ъ” по поводу нового уголовного дела. Ранее представители мэрии в ходе разбирательств в Арбитражном суде Приморского края называли доводы УФАС необоснованными, поскольку «открытие новых маршрутов городского пассажирского транспорта осуществлялось на основании потребностей населения в перевозках с учетом перспективного развития микрорайонов, изменений в улично-дорожной сети, в том числе введения в эксплуатацию мостовых переходов, транспортных развязок». А представители ООО «Флагман-Авто» утверждали, что доход компании от оказанных МПВ ВПОПАТ №1 услуг составляет менее 10% от всего оборота, кроме того, ООО «Флагман-Авто» являлось не единственным исполнителем услуг по техническому обслуживанию транспортных средств МПВ ВПОПАТ №1. Однако решение УФАС было оставлено в силе.

Напомним, 9 апреля текущего года Тверской райсуд Москвы признал, в зависимости от роли каждого, виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, получении и даче взятки, а также посредничестве в этом и коммерческом подкупе (статьи 285, 290, 291 и 204 УК РФ) экс-мэра Игоря Пушкарева, его брата, гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева, и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Бывший градоначальник получил 15 лет колонии строгого режима, его брат — восемь лет условно, а господин Лушников — десять лет колонии. Осужденные должны заплатить штраф по 500 млн руб. каждый. Суд удовлетворил гражданский иск Генпрокуратуры о взыскании 143 млн руб. в пользу предприятия «Дороги Владивостока».

Суд признал, что, будучи мэром Владивостока, Игорь Пушкарев с 2009 по 2015 год за взятки препятствовал другим организациям в участии в муниципальных конкурсах на строительство дорог. По данным следствия, от своего брата через посредника Лушникова Игорь Пушкарев получил незаконное вознаграждение 50 млн руб. Кроме того, «Востокцемент» оплачивал охрану главы города и различные работы, проведенные в его домах в Приморье и в Московской области, потратив на это более 25 млн руб.

Победу в тендерах мэр обеспечил МУП «Дороги Владивостока», заключив с ним контракты на 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых семейной группой компаний «Востокцемент». В результате, считает следствие, близкие родственники мэра получили от этих компаний 471,7 млн руб.

Экс-мэр настаивает на своей невиновности. «Я считал и считаю, что делал все правильно. Я осознанно шел на риск, управляя принадлежащими мне через членов моей семьи компаниями, потому что в противном случае я не смог бы добиваться тех целей, которые ставил перед собой после избрания на пост главы города. Я тратил свои личные средства и средства своей семьи на благо города»,— написал он на своей странице в соцсети после оглашения приговора.

Алексей Чернышев, Владивосток