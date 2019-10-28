Молодежный центр в Казани признали банкротом из-за 4 млн рублей долга Ак барс банку

Арбитражный суд Татарстана 23 октября признал АНО «Молодежный культурно-спортивный центр “Ак барс”», управлявшее одноименным молодежным центром на Декабристов, 1 в Казани, банкротом с долгом 4,5 млн руб. Из них 4,2 млн руб. составляет долг за аренду здания, принадлежащего Ак барс банку, остальное – не произведенные обязательные платежи.

Организация сама инициировала банкротство, согласившись с претензиями кредитора. При этом, как следует из решения суда, АНО располагает имуществом стоимостью лишь 237,7 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Казань», молодежный центр закрылся летом. 11 июля в отношении АНО была введена процедура наблюдения.

По данным kartoteka.ru, управляющая компания принадлежит АНО «Дворец единоборств “Ак Барс”» и ООО «Спорт тайм». Последним владеют его директор Наиль Хабибуллин (75%) и АО «Холдинговая компания “Ак барс”» депутата Госсовета Татарстана Ивана Егорова (25%). Холдинговая компания в 2015 году вышла из капитала Ак барс банка — ей принадлежало 8,9% акций.

В 2017 году директор МЦ Дмитрий Дорогов утверждал, что здание закроется на реконструкцию, а сам центр переквалифицируется из культурно-спортивного в физкультурно-оздоровительный.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"