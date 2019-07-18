Молодежный центр «Ак барс» в Казани закрылся из-за банкротства

В Казани закрылся молодежный центр «Ак барс» на улице Декабристов, 1. Как сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, 11 июля в отношении управляющей компании молодежного центра — АНО «Молодежный культурно-спортивный центр “Ак Барс”» — введена процедура наблюдения.

Как пояснил «Реальному времени» владелец здания, Ак барс банк, кредитное учреждение потребовало от АНО МКСЦ «Ак барс» погасить задолженность за аренду помещений. В ответ АНО МКСЦ «Ак Барс» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании банкротом.

Сумма долга пока не раскрывается, но в дальнейшем Ак барс банк намерен заявится в кредиторы организации. При этом в банке подчеркнули, что учреждение не входит в число учредителей АНО «МКСЦ “Ак барс”».

По данным kartoteka.ru, управляющая компания принадлежит АНО «Дворец единоборств “Ак Барс”» и ООО «Спорт тайм». Последним владеют его директор Наиль Хабибуллин (75%) и АО «Холдинговая компания “Ак барс”» депутата Госсовета Татарстана Ивана Егорова (25%). Холдинговая компания в 2015 году вышла из капитала Ак барс банка — ей принадлежало 8,9% акций.

В 2017 году директор МЦ Дмитрий Дорогов утверждал, что здание закроется на реконструкцию, а сам центр переквалифицируется из культурно-спортивного в физкультурно-оздоровительный.

“Ъ-Казань”