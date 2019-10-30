Города-«губки», крыши ноу-хау и дождевые сады

Медленно и верно на столицу надвигается беспросветная холодная пора, когда утро и вечер по своей айдентике практически неразличимы. «Коммерсантъ Стиль» поговорил с ведущими архитектурными и ландшафтными бюро, чтобы разобраться, как город будет справляться с постоянно увеличивающимся количеством осадков, затоплениями и какие новые технологии по сбору воды нам стоит ожидать в ближайшем будущем. Зачем мегаполису нужны дождевые сады и зеленый пояс — разбиралась Наталья Кудрявцева.

Google Headquarters, Google Фото: Google

Разговоры о климате, экологической катастрофе и глобальном потеплении сегодня популярны как никогда. Причина тут не только в манифестах шведской школьницы-активистки Греты Тунберг и пронзительных рекламных кампаниях крупных брендов, посвященных экологическому вопросу — хотя без них, конечно, не обошлось. Глобальный тренд последних лет пришел из мегаполисов: сегодня практически каждый житель задумывается, почему надо разделять мусор, уходить от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, экономить электричество и воду и стараться чаще пользоваться многоразовыми и долговечными вещами. Вместе с климатом меняется и само понимание экологии.

С каждым десятилетием количество осадков на территории России увеличивается на 1–2%, и если раньше было больше затяжных слабых дождей, то теперь мы все чаще наблюдаем сильные, но короткие ливни с грозами, даже зимой.

По прогнозам экспертов, впереди нас ждут короткие и мягкие зимы с дождями вместо снегопадов, а за ними долгие периоды весны и цветения, а также экстремальные погодные явления, такие как тропические дожди. «Коммерсантъ Стиль» поговорил с Евгенией Грилли, партнером и ведущим архитектором британского бюро ландшафтного дизайна Gillespies, и Наби Агзамовым, специалистом КБ «Стрелка» по устойчивому развитию городов, чтобы разобраться, чего ждать городским жителям в будущем и какие современные технологии помогут не утонуть в надвигающихся лужах.

«Серая» канализация или «зеленые» решения?

Практически все большие и развитые северо-европейские города сейчас озабочены важной экологической проблемой: канализация не справляется с количеством поступающих в нее осадков. Из-за нетипичных для северных регионов наступающих затяжных ливней и тропических дождей на улицах больших городов задерживается большое количество воды, потому что канализация уже переполнена, а увеличивать и перестраивать всю подземную инфраструктуру стоит больших денег. К сожалению, не все города могут себе это позволить.

Наби Агзамов, специалист КБ Стрелка по устойчивому развитию городов

Наби Агзамов:

«Проблема потопов и затоплений сегодня актуальна для всего мира. Единственная страна, у которой есть большой опыт борьбы с осадками,— это Нидерланды, потому что они находятся ниже уровня моря и были вынуждены разрабатывать такие структуры уже давно.

Если говорить о Москве, то за последнее десятилетие количество осадков в городе увеличилось на 1–2%. Теперь у нас бывают дожди и по 25–30 мл/1 кв. м в час, а иногда льют и тропические дожди по 40–70/1 кв. м в час, тогда как московская канализация рассчитана всего на 19,1 мл/1 кв. м в час. Канализация, или “серая структура”, как мы ее называем, не справляется с таким количеством осадков не только в России, но и во всех североевропейских городах. Дело в том, что города и их инфраструктура были спланированы, не учитывая последствий глобального потепления.

Для борьбы с проблемой есть два способа: можно заменить всю систему канализации и построить коллекторы гораздо большего размера, но это будет очень дорого и займет достаточно много времени. У некоторых городов и стран просто нет таких ресурсов. Другой способ, который уже активно применяется в североевропейских странах и США, которые столкнулись с такой же проблемой,— это создание “зеленой инфраструктуры”, или, другими словами, использование природного капитала и применение ландшафтных решений: дождевые сады, зеленые кровли и биодренажные системы».

Что такое дождевые сады, и как они устроены

Такая технология, как дождевые сады, уже вовсю применяется в европейских странах, Великобритании, США и Канаде. Они позволяют удерживать воду в местах ее скоплений и замедлить ее поступление в канализацию или реку. Так, вода не задерживается на городских поверхностях и вовремя уходит под землю.

Наби Агзамов:

«Дождевые сады — это высокоэффективные общественные пространства, которые в первую очередь выполняют функцию удержания воды, работают как губка. Если мы знаем, что в конкретном месте будет скапливаться вода, мы строим там структуру, которая будет впитывать и удерживать воду, предотвращая наводнения. Дождевые сады удерживают воду, очищают ее и не позволяют ей сразу же уйти в Москву-реку или канализацию, потому что 93% всего поверхностного стока, который попадает в Москву-реку, либо не очищен совсем, либо очищен недостаточно эффективно. Сейчас осадки сначала проходят через весь город, а затем попадают в реку. “Зеленая” инфраструктура будет задерживать их и фильтровать. Таким образом решаются сразу две проблемы: затопления и загрязнение рек.

Стандарт комплексного развития территорий, КБ Стрелка

Дождевые сады — это не единственный вид зеленой инфраструктуры. Мы также можем создавать больше проницаемых покрытий, делать парковки и тротуары из материала, впитывающего воду, чтобы она не накапливалась на поверхности. Также биодренажные системы — это отличная альтернатива простой канализации. В ней есть фильтры из почвы и грунта, которые замедляют проникновение воды в канализацию».

Евгения Грилли, партнер и ведущий архитектор британского бюро ландшафтного дизайна Gillespies

Евгения Грилли:

«Дождевые сады — это глубокие посадочные конструкции, сделанные из высокопроницаемых и богатых питательными веществами почв. В них также может быть добавлен слой грунта для повышения впитывающих свойств. Дождевые сады нужно проектировать так, чтобы после дождя оставшаяся в почве вода уходила, а сады высыхали, чтобы быть готовыми к следующим осадкам. Такие конструкции отлично подходят для пригородных улиц, а также для зон морозостойкости, разделительных полос и дорожных островков.

Более сложноорганизованные дождевые сады с дренажными системами и укрепленной почвой называются биодренажными дождевыми садами. Они часто имеют прямоугольную форму и вертикальные бордюры, и их можно устанавливать вдоль инженерных сетей, улиц, линии роста деревьев и других уличных объектов. Вода в них попадает напрямую с улиц города, тротуаров и других асфальтированных или мощеных поверхностей. Обычно это выносливые и эстетически приятные глазу растения вкупе с впитывающими влагу материалами, которые приспособлены к суровым городским условиям и особенностям ухода за улицей зимой (например, использованию соли на тротуарах в зимние месяцы)».

Современные исследования показали, что биодренажные конструкции могут быть эффективными для улучшения качества воды и для сохранения гидрологической функции на объекте до начала строительства, даже когда температура воздуха опускается ниже нуля. Исследования доказывают, что при правильном анализе участка, тщательном проектировании и ответственном подборе растений биодренажные системы могут хорошо работать даже в регионах с холодным климатом.