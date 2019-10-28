Сильный ветер отставил без электричества 25 тысяч жителей Свердловской области

В результате прохождения мощного циклона по территории Свердловской области (сильный дождь с порывами ветра до 25 метров в секунду) энергетики зафиксировали технологические нарушения на объектах энергоснабжения в Сысертском, Белоярском и Березовском городских округах, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

«В настоящий момент без электричества остаются порядка 25 тыс. потребителей. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступили к работам на поврежденных стихией объектах, выполняют необходимые переключения для запитывания потребителей по резервным схемам электроснабжения»,— говорится в сообщении.

Ранее синоптики прогнозировали метель с ветром до 25 м/с, в горах — налипание мокрого снега на провода.