Сильная метель ожидается в Свердловской области в начале недели

Днем и вечером 28 октября в Свердловской области ожидается сильный и мокрый снег, метель с ветром до 25 м/с, прогнозирует уральский гидрометцентр. Ночью 29 октября местами сохранится усиление ветра до 25 м/с, в горах налипание мокрого снега на провода, метели.

Прогнозируемая погода может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными и осторожными. Главное управление МЧС по Свердловской области рекомендует жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.

«Для предотвращения гололеда и снежного наката будет задействовано 130 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдера, трактора и погрузчики»,— сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Евгений Минин