РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ

Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа». Соответствующие предложения господин Живулин изложил к законопроекту «О господдержке предпринимательства в Арктической зоне», на который ссылается РБК.

«В федеральном законе ''Об экспорте газа'' ограничен субъектный состав экспортеров СПГ. Для развития Арктической зоны необходимо расширить указанный состав, разрешив экспорт СПГ резидентам Арктической зоны»,— объясняет господин Живулин в проекте закона.

По информации издания, документ внесен в правительство 17 октября. Источник в Минэнерго назвал «здравым» инициативу министерства. Минвостокразвития, «Газпром» и ЛУКОЙЛ не стали комментировать информацию.

Ранее ФТС опубликовала данные об экспорте газа за первое полугодие 2019 года. Согласно данным службы, доходы от экспорта двух российских поставщиков сжиженного газа — оператора проекта «Сахалин-2» мощностью 10 млн тонн компании Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» — в январе—июне 2019 года увеличились на 70,1% до $4,5 млрд.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Россия наращивает экспорт СПГ».