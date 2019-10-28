Пострадавшие клиенты воронежского «Гауса» получили первые автомобили

Спустя почти год после начала кризиса у бывшего воронежского дилера Volkswagen «Гаус» часть его пострадавших клиентов получила автомобили от нового дилера «Аврора авто». Там рассказали “Ъ-Черноземье”, что выдали четыре Volkswagen Polo, пять автомобилей Tiguan и один Teramont.

«В ближайшее время планируется выдача еще трех-пяти автомобилей. Общий бюджет состоявшихся и планируемых выдач составит более 10 млн руб.»,— сказали в «Аврора авто».

Напомним, в конце 2018 года покупатели автомобилей заявили, что более полугода ожидают оплаченные в «Гаусе» машины и не могут добиться возврата денег. В январе компания лишилась статуса официального дилера Volkswagen, а в феврале главное управление МВД по региону возбудило уголовное дело по факту присвоения средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Пострадавшими по делу проходят более 30 человек, ущерб оценивается в сумму более 20 млн руб.

Сергей Калашников