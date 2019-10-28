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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экс-зампрокурора Воронежской области может возглавить ведомство в Томской

Бывший заместитель прокурора Воронежской области Александр Семенов может возглавить прокуратуру Томской области, сообщает «МК-Томск». По данным издания, кандидатуру господина Семенова 30 октября должны утвердить депутаты томского законодательного собрания по представлению генпрокурора РФ. Должность прокурора Томской области стала вакантной после отставки Виктора Романенко в начале октября.

Представлять господина Семенова томским парламентариям будет его бывший непосредственный руководитель — заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин, который ранее был прокурором Воронежской области. Господин Шишкин является замом генпрокурора по Сибирскому федеральному округу.

Подробнее о карьерном росте Николая Шишкина — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников


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