В зимнем расписании аэропорта Пулково появятся новые рейсы

Петербургский аэропорт Пулково с 27 октября перешел на зимнее расписание. Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляет аэропортом), по этому расписанию авиагавань будет работать до 28 марта.

В маршрутной сети аэропорта появятся 11 новых российских и зарубежных городов. Возобновятся перелеты авиакомпаний Air Serbia, Brussels Airlines, SAS. S7 Airlines вновь будет перевозить туристов на горнолыжные курорты в Зальцбург и Инсбрук.

Вырастет число рейсов по внутренним направлениям. Кроме того, больше перелетов будет выполняться на популярные курорты и в города Европы. Пассажиров Пулково ждет обширная чартерная программа полетов, в том числе рейсы в Турцию,Таиланд, Кубу, Индию, ОАЭ, Доминиканскую республику, Вьетнам и Китай.