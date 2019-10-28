Аэропорт Храброво сохранит в зимнем расписании семь рейсов в Петербург

Осенне-зимнее расписание полетов с 27 октября начало действовать в калининградском аэропорту Храброво. В этот период полеты из Калининграда будут осуществлять 14 авиакомпаний (11 российских и три иностранные) по 18 внутренним и международным направлениям. Авиасообщение с Петербургом при этом останется неизменным — до семи рейсов в день, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как уточнили в Храброво, в Петербург традиционно будет летать рейсы авиакомпании «Россия», а также «Уральских авиалиний» и «Победы». Осенне-зимнее расписание полетов будет действовать до 28 марта 2020 года.

Отметим, что с 27 октября на осеннее-зимнее расписание также перешел петербургский аэропорт Пулково.