Названа дата перекрытия виадука на улице 9 января в Воронеже

Начиная с ночи с 29 на 30 октября в Воронеже будет перекрыто движение по путепроводу на улице 9 Января и под ним, на соединении улиц Пеше-Стрелецкой и Донбасской. Об этом сообщает мэрия. Дата возобновления движения пока не известна, власти рассчитывают, что ремонт виадука потребует не более четырех месяцев, хотя первоначальный контракт с подрядчиком предусматривал остановку движения на полтора года.

«Движение перекрывается для проведения тех видов ремонтных работ, которые невозможно вести при сохранении движения по сооружению. На первом этапе это фрезерование дорожного полотна, разборка рельсов, демонтаж плит пешеходной части, ограждений, в дальнейшем — демонтаж балок и пролетных строений»,— рассказали в мэрии.

«По контракту срок выполнения всего работ по реконструкции путепровода — до 1 октября 2020 года, перед подрядчиком ставится задача максимально сократить сроки перекрытия. Изначально путепровод мог быть закрыт еще с середины августа, когда был заключен контракт. В целях уменьшения неудобств для горожан сроки перекрытия движения были сдвинуты»,— добавили в мэрии.

Из-за перекрытия виадука и проезда под ним будут изменены маршруты движения автобусов № 54, 57В, 59А, 61, 64А. Движение троллейбуса №17 на время работ будет приостановлено.

В Воронеже, напомним, также планируется реконструкция путепровода на улице Ленина, но мэр Вадим Кстенин пообещал, что они не должны перекрываться одновременно, по крайней мере, в 2019 году: «Улично-дорожная сеть города не выдержит одновременного перекрытия движения по обоим путепроводам». Начальная максимальная цена контракта на реконструкцию путепровода на улице 9 января составляет почти 710,6 млн руб., на улице Ленина — 251,2 млн руб. На путепроводах будут проведены работы по демонтажу трамвайных рельсов, замене балок пролетов. Будут усилены опоры путепровода и их фундамент, восстановлены подпорные стены. На улице Ленина также потребуется вынос инженерных сетей.

Сергей Калашников