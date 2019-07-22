Виадуки на улицах 9 января и Ленина в Воронеже не будут перекрывать одновременно

Мэр Воронежа Вадим Кстенин на совещании по реконструкции путепроводов на улицах Ленина и 9 января сообщил, что они не должны перекрываться одновременно, по крайней мере. «Улично-дорожная сеть города не выдержит одновременного перекрытия движения по обоим путепроводам. Поэтому в 2019 году виадук на улице Ленина перекрываться не должен. К основным работам на путепроводе, которые потребуют перекрытия движения, можно будет приступить только после того, как откроется виадук на улице 9 января»,— цитирует господина Кстенина пресс-служба мэрии. Сроки самих перекрытий градоначальник призвал «минимизировать».

22 июля состоялись торги по выбору подрядчиков работ. Они пока не раскрываются, как пояснили в мэрии, «комиссии по осуществлению закупок предстоит оценить вторые части аукционных заявок»: «По итогам оценки будет определено, с кем заключить муниципальные контракты».

Начальная максимальная цена контракта на реконструкцию путепровода на улице 9 января составляет почти 710,6 млн руб., на улице Ленина — 251,2 млн руб. Планируемые сроки выполнения работ по объектам — до 1 октября 2020 года. На путепроводах будут проведены работы по демонтажу трамвайных рельсов, замене балок пролетов. Будут усилены опоры путепровода и их фундамент, восстановлены подпорные стены. На улице Ленина также потребуется вынос инженерных сетей. Реконструкция начнется уже в этом году, даты ее начала — и перекрытий двух из трех основных путей из спального Коминтерновского района в центр — в мэрии обещают сообщить позднее «после серии межведомственных совещаний».

Сергей Калашников