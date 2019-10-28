Сбербанк приготовил «Еду»

Сбербанк запустил собственный ресторанный сервис. Приложение SberFood позволяет забронировать столик, оплатить счет онлайн и оставить чаевые официанту. К системе подключились больше 50 тыс. заведений по всей России. Сбербанк делает еще один шаг, чтобы стать полноценной экосистемой и обеспечить своих клиентов широким спектром услуг, считают эксперты.

На рынке существуют похожие сервисы, но их аудитория с клиентами SberFood пересекаться не будет, считает IT-эксперт, ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Сейчас очень модно стало создавать суперприложения. Буквально в конце прошлой недели об этом заговорил Maul.ru. На самом деле это пошло из Китая: в приложении WeChat можно одновременно и пообщаться с кем-то, и заказать на дом еду и одежду, и деньги перевести — все в одном приложении. У меня ощущение, что Сбербанк идет примерно по тому же пути. Это как раз шаг в сторону суперприложений, которые начнут появляться на отечественном рынке где-то со второй половины 2020 года. У Сбербанка, конечно, есть конкуренты в нише приложений для бронирования столиков. Но здесь другая история: с одной стороны, у кредитной организации есть миллионы клиентов, а с другой — те, кто реально ходит по дорогим заведениям, являются активными клиентами немного других банков, поэтому пересечение с уже существующими сервисами, если и будет, то минимальное».

Новый проект Сбербанка будет интересен в первую очередь небольшим кафе, нацеленным на быструю подачу еды, считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Но в крупных ресторанах зачастую общение с официантом и заказ блюда — часть культуры заведения. И вряд ли они откажутся от нее в пользу автоматизации. «Ресторан, если не захочет, он и не будет с вами работать, он может сказать, что философия заведения — общение с гостем. Нельзя забывать, что официант — это человек, который делает ресторану выручку: он рассказывает о блюде, о каких-то акциях. Если вы отдаете все на откуп покупателю, то заказ может быть ниже, чем, например, если с ним работает официант.

Для ресторана любой коридор продаж очень важен.

Если управляющему это предложение покажется выгодным, то заведение будет работать по этой программе, если нет, то оно прекратит работу или пытается сделать все самостоятельно»,— говорит Бухаров.

Месячная аудитория сервиса, на основе которого был создан SberFood, составляла 600 тыс. человек. Теперь авторы проекта рассчитывают увеличить эту цифру в несколько раз.

Илья Сизов