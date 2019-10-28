Трассу «Нарва» открыли после ДТП спустя шесть часов

В Кингисеппском районе Ленобласти восстановлено движение транспорта по автодороге А-180 «Нарва» после аварии с участием автобуса и, как минимум, пяти машин. Из-за ДТП участок трассы был закрыт в течение шести часов.

Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в штатном режиме движение на подъезде к торговому порту Усть-Луга осуществляется с 16:15.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в массовом ДТП на 16-м км трассы «Нарва» один человек погиб, еще трое были госпитализированы.