Массовая авария в Ленобласти перекрыла трассу «Нарва»

Утром в понедельник, 28 октября, на 16-м км федеральной автодороги А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти произошло массовое ДТП с участием сразу шести машин. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 9:30 на подъезде к Морскому торговому порту Усть-Луга столкнулись автобус и автомобили Chevrolet Aveo, Ford Transit, Nissan Note, Honda Accord и LADA Largus.

В результате ДТП погиб один человек, находившийся в LADA Largus. Три человека госпитализированы с различными травмами. Из-за аварии на участке трассы «Нарва» полностью перекрыто движение в сторону Петербурга. Транспорт перенаправляется в объезд через поселок Котельский.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за перевернувшегося грузовика со щебнем в Выборгском районе Ленобласти также перекрывалось движение по трассе А-181 «Скандинавия».