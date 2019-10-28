По подозрению во взятке задержан начальник полиции подмосковного Ступино

В подмосковном городе Ступино задержали начальника полиции города, и.о. руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двух оперополномоченных при получении взятки в 500 тыс. руб. сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Руководством подмосковного главка назначена служебная проверка»,— цитирует госпожу Волк сайт МВД.

По ее словам, в операции по задержанию участвовали сотрудники ФСБ.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны старший следователь Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Алексей Шиманский, оперативник МВД Кирилл Лисовой и заместитель транспортного прокурора Тимур Горный по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки (ст. 291.1 УК РФ). Они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб, утверждало следствие.