Премия AdIndex Awards 2019 пройдет 14 ноября

Уже в пятый раз отраслевое издание AdIndex наградит лучшие digital-агентства России
14 ноября в клубе Gipsy пройдет церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций — AdIndex Awards 2019.
Награды получат рекламные агентства, ставшие лидерами двух рейтингов Digital Index и Technology Index, составляемых изданием о рекламе и маркетинге AdIndex уже более пяти лет. Победителей определят более 1,5 тысяч рекламодателей, принявших участие в опросах. Премии лучшим компаниям будут вручены в 30 номинациях. Гран-При получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций. Традиционно AdIndex Awards проводится в тематическом стиле. Концепция мероприятия этого года — Digital Bloom Party.
Результаты премии и фоторепортаж с церемонии будут опубликованы на сайте AdIndex и в зимнем номере AdIndex Print Edition.
Гостями мероприятия станут представители компаний-рекламодателей, площадок, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и звезды рунета.
Официальный сайт премии: awards.adindex.ru
Как это было в 2018 году — репортаж с церемонии награждения
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