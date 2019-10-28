Сериал про аллергию: перхоть лошади

Возможно, у кого-то слова «аллергия на перхоть лошади» вызовут улыбку. Однако заболевание это очень серьезное и способно привести к грозным реакциям.

Те, кто внимательно читал наш «Сериал про аллергию», уже заметили, что аллергия чаще всего развивается у людей, которые находятся в постоянном контакте с аллергеном, подвергаясь его массированному воздействию. Пекари страдают аллергией на дрожжи, пасечники — на яд пчел, лаборанты — на крыс и мышей, конюхи — на перхоть лошади. Турецкие исследователи обнаружили «лошадиную» аллергию у 12,8% работников конюшни на Стамбульском ипподроме, хотя некоторые специалисты считают, что ей подвержены до 50% тех, кто ухаживает за лошадьми.

Аллергия на перхоть лошади больше распространена в странах, где лошадь — неотъемлемая часть культуры или образа жизни. Так, в испанской провинции Уэльва (регион Андалусия) реакция на лошадь была обнаружена у 12,3% амбулаторных пациентов и лошадиный аллерген стоял на пятом месте среди всех остальных. Заболеваемость высока также в Турции и Индии.

В целом аллергия на перхоть лошади встречается у 4% аллергиков, однако моноаллергии к лошади не бывает. Чаще всего ей сопутствует реакция на кошек и собак: по своему строению один из главных лошадиных аллергенов — белок альбумин — похож на кошачий и собачий, поэтому между ними возникает кросс-реактивность. С возрастом аллергия на перхоть лошади постепенно сходит на нет.

Смычка города и деревни

Но вот что удивительно: аллергия на перхоть лошади распространена и среди городских жителей, которые, казалось бы, вообще не соприкасаются с этими животными! Просто у них есть предрасположенность к этому виду аллергии. Человек может об этом не знать, пока не столкнется со «своим» аллергеном: например, придет в цирк на представление с лошадьми. В одном европейском исследовании описан случай, когда девочка попала в больницу, всего лишь прокатившись в запряженных пони санях.

Бывает и такое: лошадей поблизости нет и никогда не было, а у вас вдруг возникают все симптомы аллергии: насморк, конъюнктивит, астма и даже крапивница. Врач начинает разбираться и выясняет: рядом с вами учится или работает человек, который занимается конным спортом и приносит на одежде лошадиный аллерген. Так, в одном исследовании приводится случай с мальчиком, который испытывал сильнейшие приступы астмы в уикенд. Когда однажды приступ не случился, выяснилось, что сестра пропустила занятия в конноспортивном клубе, которые всегда посещала в выходные. Возвращаясь из клуба, она приносила на одежде лошадиные волосы. Когда девочка стала переодеваться после занятий, приступы у брата прекратились.

Можно просто посидеть в кресле и испытать сильнейшую аллергию: старинная мебель часто набита конским волосом.

Но еще удивительнее то, что люди, хотя бы до шести лет жившие в деревне и общавшиеся с лошадьми, на 54% реже горожан страдают астмой и на 57% реже — аллергическим ринитом. Так подтверждается «гипотеза гигиены», выдвинутая в 1989 году британским ученым Дэвидом Страчаном: когда дети с раннего возраста подвергаются воздействию микробов, их иммунная система настраивается на борьбу с инфекциями, а не с безобидными веществами, каковыми на самом деле являются аллергены.

Это надо знать

«В отличие от других видов эпидермальной аллергии (гиперчувствительность к эпидермису кошек, собак, перу и пуху птиц, козьей или овечьей шерсти), аллергия на перхоть лошади может вызывать анафилактическую реакцию, способную привести к смерти,— рассказывает медицинский директор проекта “Аллерготоп”, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Шуватова.— Анафилаксия развивается в течение нескольких минут или часов и сопровождается такими симптомами, как головокружение, сыпь, тошнота, отек гортани, бронхоспазм и затруднение дыхания, падение артериального давления, обморок. Это особенно важно знать тем, кому необходимо срочно сделать прививку от бешенства или столбняка: эти вакцины производятся на основе сыворотки лошади и содержат те же аллергены, что и лошадиная перхоть. Лошадиная сыворотка применяется также против яда гадюки. Кстати, впервые аллергическая реакция, связанная с лошадьми, была описана в 1950-х годах именно после инъекции лошадиной сыворотки. Если вы знаете о своей аллергии, обязательно сообщайте об этом врачам».

Елена Туева