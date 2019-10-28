Названы сроки расчета с кредиторами первой очереди краснодарского банка «Крыловский»

Агентство по страхованию вкладов, выступающее в качестве конкурсного управляющего краснодарского акционерного коммерческого банка «Крыловский», сообщает, что расчеты с кредиторами первой очереди кредитной организации в размере 0,47% суммы неудовлетворенных требований будут осуществляться с 6 ноября 2019 года по 6 февраля 2020 года.

Деньги будут перечислены на указанные кредиторами банковские счета. В случае невозможности перечисления денежных средств на счет кредитора, причитающиеся ему суммы будут внесены в депозит нотариуса, о чем кредитору будет направлено дополнительное уведомление, говорится в сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. После осуществления указанных расчетов процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди составит 2,66% суммы установленных требований.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Банк России отозвал лицензию у банка «Крыловский» в начале августа 2017 года. По информации регулятора, в 2017 году банк проводил агрессивную политику привлечения средств физлиц. В сентябре того же года СУ СКР по краю возбудило уголовное дело о фальсификации финансовых документов учета и отчетности в АКБ «Крыловский» с целью скрыть признаки банкротства. Также возбуждено дело о хищении денежных средств и имущества организации. В октябре 2017-го Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «АКБ „Крыловский“» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк «Крыловский» зарегистрирован в 1999 году в Краснодаре. На 66,4% организация принадлежит Михаилу Рузину, которому также на 100% принадлежит ООО «Капитал Холдинг», обладающее 6,2% доли банка. Прибыль «Крыловского» после уплаты налогов за 2015 год составила 2,1 млн руб. Общий объем вкладов банка составлял 2,59 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2017 года организация находилась на 360-м месте в банковской системе России.

Дмитрий Михеенко