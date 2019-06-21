На расчеты с вкладчиками банка «Крыловский» направлено 2,2 % суммы требований

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало последнюю информацию о ходе конкурсного производства в отношении краснодарского банка «Крыловский». Согласно сообщению, опубликованному в ЕФРСБ, по состоянию на 1 июня 2019 года на расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр, направлены 183,4 млн руб., что составляет 2,2 % суммы установленных требований.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, Банк России отозвал лицензию у банка «Крыловский» в начале августа 2017 года. По информации регулятора, в 2017 году банк проводил агрессивную политику привлечения средств физлиц. В сентябре того же года СУ СКР по краю возбудило уголовное дело о фальсификации финансовых документов учета и отчетности в АКБ «Крыловский» с целью скрыть признаки банкротства. Также возбуждено дело о хищении денежных средств и имущества организации. В октябре 2017-го Арбитражный суд Краснодарского края признал АО «АКБ „Крыловский“» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк «Крыловский» зарегистрирован в 1999 году в Краснодаре. На 66,4% организация принадлежит Михаилу Рузину, которому также на 100% принадлежит ООО «Капитал Холдинг», обладающее 6,2% доли банка. Прибыль «Крыловского» после уплаты налогов за 2015 год составила 2,1 млн руб. Общий объем вкладов банка составлял 2,59 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2017 года организация находилась на 360-м месте в банковской системе России.

По информации АСВ, в период с 12 марта по 3 июня 2019 года на торгах по реализации имущества банка (мебель, банковское оборудование, офисная и бытовая техника, монеты и пр.) было выручено 650 тыс. руб. Кроме того, с физическим лицом заключен договор купли-продажи нежилого помещения на сумму 3,2 млн руб. (балансовая стоимость 1,6 млн руб.). Деньги поступили в конкурсную массу в полном объеме. В ходе конкурсного производства по результатам исковой работы в конкурсную массу поступило 1,4 млн руб.

Дмитрий Михеенко