Принадлежавшее «Палмали» кафе на ростовской набережной продали за 39,5 млн рублей

Кафе, принадлежавшее обанкротившейся судоходной компании «Палмали», продали за 39,5 млн руб., сообщается в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Кафе общей площадью 212,7 кв.м., и земельный участок под ним общей площадью 2,3 тыс кв.м. расположены в Ростове на ул. Береговая, 43а. По данным сервиса «2-Гис», по этому адресу расположен кафе-бар «Мир». Впервые недвижимость выставлялась на торги в апреле этого года за 70 млн руб. Затем его начальная цена упала до 63 млн руб.

Покупателем кафе стало ООО «ТехИнСнаб». По данным «Спарк-Интерфакс», компания зарегистрирована в октябре 2003 года в Ростове и занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Владельцем и генеральным директором компании является Владимир Бондаренко. Выручка ООО «ТехИнСнаб» за прошлый год составила 4,8 млрд руб., прибыль — 35,7 млн руб.

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, в ноябре прошлого года арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование кредиторов компании «Палмали» и признал ее банкротом. Крупнейшим кредитором «Палмали» является Сбербанк, на долю которого приходятся 13 млрд руб. из 14 млрд руб. общего долга. Сейчас в залоге у банка находится практически весь флот компании из 58 судов.

Дарья Голякова