Кафе компании «Палмали» на набережной Ростова подешевело на торгах на 7 млн рублей

В Ростове принадлежащее ООО «Палмали» кафе на ул. Береговая 43а площадью 212,7 кв.м. выставили на торги во второй раз, соответствующая информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Его начальная стоимость составляет 63 млн руб.

Ранее кафе пытались продать за 70 млн руб., однако торги были признаны несостоявшимися.

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, в ноябре прошлого года арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование кредиторов компании «Палмали» и признал ее банкротом. Крупнейшим кредитором «Палмали» является Сбербанк, на долю которого приходятся 13 млрд руб. из 14 млрд руб. общего долга. Сейчас в залоге у банка находится практически весь флот компании из 58 судов.

Дарья Голякова