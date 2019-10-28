«Фирменная решетка Lexus как будто поглотила весь автомобиль»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепт-каре LF-30 Electrified.

Про то, что в Токио вечные давки, сложено немало историй. Все слышали страшилки, как людей буквально утрамбовывают в вагоны метро, чтобы влезло побольше народу, или видели видео, знакомое по многим кинофильмам, о самом перегруженном на Земле перекрестке в токийском районе Шибуя. Приблизительно то же самое творилось у стенда марки Lexus на Токийском автосалоне, открывшемся пару дней назад. Чтобы попасть на пресс-конференцию, журналисты еще за час до нее начали выстраиваться в очередь, растянувшуюся на несколько сотен метров.

Ажиотаж был вызван предстоящей премьерой концепт-кара LF-30 Electrified. А также тем, что в ноябре Lexus представит свой первый серийный электромобиль, и у публики, кажется, сдают нервы: ведь толком никаких подробностей нет. Не появились они и после того, как на подиуме предстал концепт. К серийной машине он не имеет никакого отношения. Лишь дает представление о том, как могут выглядеть Lexus через десять лет. Выглядит LF-30 Electrified более чем футуристично. Мысль, что раз нет двигателя внутреннего сгорания, не нужна и решетка для радиатора, охлаждающего его, доведена тут до дизайнерского абсурда: фирменная решетка Lexus тут как будто бы поглотила весь автомобиль.

Но концепт марки — это не только про дизайн, но и про динамику, и про управление. Компоновка у LF-30 подразумевает четыре встроенных в колеса электромотора. Так что есть возможность при необходимости превращать автомобиль в переднеприводный, заднеприводный или полноприводный. Кончено, здесь есть режим автопилота, а также другие чудеса наподобие встроенного в стеклянную крышу дисплея, управляемого голосом и жестами. А еще внутри автомобиля потрясающетихо. Тишина — одно из качеств сегмента «лакшери», которое будет основополагающим как раз лет через десять, но которое ценится уже сегодня. И в многолюдном шумном Токио это ощущается как нигде в другом месте.