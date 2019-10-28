После аварии с четырьмя погибшими в Кировской области возбуждено уголовное дело

Кировское управление МВД РФ задержали и доставили в изолятор временного содержания 47-летнего водителя микроавтобуса Ford Transit. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, что привело к аварии 26 октября. При столкновении автомобиля с ВАЗ 2114 погибли четыре человека, включая ребенка. Еще девять человек, среди которых также есть ребенок, пострадали.

Как сообщает ведомство, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По предварительной информации, водитель выехал на полосу встречного движения. Следователь будет ходатайствовать об аресте задержанного на время расследования.

Анастасия Еремина