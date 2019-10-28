В Кировской области в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Нолинском районе Кировской области микроавтобус Ford Transit и ВАЗ 2114 столкнулись на 130 км трассы Киров – Малмыж – Вятские поляны 26 октября около 16:25. По предварительным данным регионального УМВД, погибли четыре человека, в том числе пятнадцатилетний подросток, еще девять человек пострадали, в том числе восьмилетний ребенок.

Причиной происшествия, предварительно, стал выезд водителя микроавтобуса на полосу встречного движения. Проверку проводят прокуратура Кировской области, региональное следственное управление СК РФ и УМВД.

Анастасия Еремина