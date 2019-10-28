В Казани был побит температурный рекорд 1905 года

Накануне в Казани был побит вековой температурный рекорд, говорится в сообщении Гидрометцентра.

27 октября в на авиационной метеостанции «Казань-аэропорт» температура составила +12,1 °С, на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» +12,6°, на метеостанции «Казань – Опорная» +12,1°.

Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день был зафиксирован в 1905 году. Тогда столбики термометров показывали +11,6°.

Ранее Гидрометцентр предупреждал жителей Татарстана о предстоящем существенном похолодании. 29 октября в республике ночью температура воздуха опустится до -4С. Днем столбики термометров покажут 0..+5

"Ъ-Казань"