Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение, говорится в сообщении Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в республике ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер порывами до 25 м/с.

Непогода сохранится в течение дня и вечером, уточнили в ведомстве. При этом температуры воздуха днем в Татарстане составит +9..+14°С. В течение дня возможен дождь.

29 октября в республике существенно похолодает, ожидается снег, а на дорогах может образоваться гололедица. Ночью температура воздуха опустится до -4С. Днем столбики термометров покажут 0..+5, говорится в сообщении Гидрометцентра.

"Ъ-Казань"