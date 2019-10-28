В штабе Навального в Екатеринбурге рассказали о работе после обысков

Штаб Навального в Екатеринбурге после обысков 15 октября быстро восстановил работу. «После первых обысков мы работали за ноутбуками, которые нам дали волонтеры. Когда начались вторые обыски, мы уже были готовы»,— рассказала координатор штаба Ирина Норман. Правда, после вторых обысков активистам вновь пришлось обращаться за помощью. Например, экс-координатор штаба Виктор Бармин на своей странице в Facebook попросил пожертвовать средства на новый ноутбук, минимальным бюджетом было указано 20 тыс. руб., максимальным — 36,5 тыс. руб.

Кроме того, по словам госпожи Норман, заблокированы не все счета и карты активистов: «Блокировали все счета, кроме кредитных, в том числе вклады, только определенное их количество — не во всех банках, а как-то хаотично». Госпожа Норман отметила, что счет, на который региональный штаб собирает пожертвования, также продолжает функционировать.

В основном оказались заблокированы счета бывших активистов и их знакомых: Полины Грейсман, Виктора Бармина, а также сотрудницы штаба Виктории Райх. По словам Полины Грейсман, ее банковские счета «арестовали три раза по 75 млн», несмотря на то, что карты она завела после ухода из штаба. У Виктории Райх на личных банковских счетах появились задолженности общей суммой около 100 млрд руб.

Напомним, в рамках расследования уголовного дела по ст.174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), возбужденного СКР 3 августа, обыски прошли у сторонников Алексея Навального в 39 городах по всей России, включая Тюмень и Челябинск. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года фонд борьбы с коррупцией (ФБК), созданный Алексеем Навальным, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем.